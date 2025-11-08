Dolaze nova pravila za liječnike koji žele raditi i privatno. Sve će ovisiti o jednoj stvari

Od Nove godine pregled koji obavite kod privatnika konačno će se moći vidjeti i kod vašeg obiteljskog liječnika, piše Dnevnik.

"U principu do sada tko god bi došao sa privatno obavljenim nalazima ja ne bi ništa imala u sustavu, nego bi oni to morali printati nama, priložiti, eventualno poslati na mail. Jako je učestalo, zato što skoro svi rade nalaze privatno", kaže dr. med. Tea Škrobo.

Pitanje je tko će pisati te privatne nalaze jer će liječnicima dopusnica za rad ovisiti o listi čekanja - koje sada iznose prosječna 144 dana za dijagnostičke pretrage.

"Ako je čekanje dulje od 150 dana za tu određenu pretragu onda se ne može dati suglasnost za rad u privatnom zdravstvenom sustavu", kazala je resorna ministrica Irena Hrstić.

Stanje bi se pregledavalo svaka tri mjeseca.

"Što se mene tiče, kriteriji se mogu početi koristiti od 1. prosinca", dodala je.

Liječnička komora smatra da se postojeći pravilnik ne treba mijenjati jer je teško uspoređivati različite bolnice, jer u jednoj mogu raditi samo dva specijalista zbog čega može biti velika lista čekanja, dok negdje može raditi šest specijalista ali s manjim opsegom rada, zbog čega su liste čekanja kraće.

"Besmisleno je govoriti o radu liječnika u privatnom sektoru dok se ne odredi koliko čega netko mora u javnom sustavu učiniti u redovnom radnom vremenu", kazala je Renata Čulinović – Čaić, predsjednica liječničkog sindikata.

Ravnatelji bolnica misle da prvo treba odrediti utječe li privatni rad liječnika na njihov redovni rad u javnom sektoru.