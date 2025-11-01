Dokumentarac Jurice Galića Juke o Visu: "Obuhvaća gotovo sve segmente, teme i naselja otoka Visa"

Jurica Galić Juka, splitski fotograf i pustolov, objavio je svoj dokumentarac o otoku Visu, čiju produkciju, scenarij, kameru i montažu potpisuje sam Juka.

Dokumentarac obuhvaća gotovo sve segmente, teme i naselja otoka Visa: kulturnu baštinu, gastronomiju, prirodne ljepote, povijest, običaje, mitove, atrakcije, vinarstvo i društveni život. U projektu sudjeluju brojni važni i elokventni sugovornici, poput prof. dr. sc. Joška Božanića i don Tonija Avianija.

"Proći ćemo napuštenim vojnim objektima, provozati se savezničkim aerodromom iz Drugog svjetskog rata te saznati sve o povijesti rogača, viškog plavca i vugave, pripremi viške i komiške pogače i još mnogo toga", poručio je splitski pustolov.