Đoković: "Situacija je eskalirala, praktički smo na rubu građanskog rata"

Početkom kolovoza potvrđeno je da se ATP turnir seli iz Beograda u Atenu, a Novak Đoković se uoči US Opena u New Yorku emotivno osvrnuo na tu odluku. "Mi nismo željeli preseliti turnir, to je sve što mogu reći. Nažalost, tako je kako je", rekao je Đoković.

Dodao je kako se nada da će se turnir jednoga dana vratiti u Srbiju, piše Index.

"S naše strane uvijek postoji želja i namjera. Moj brat Đorđe, koji vodi turnir, jednostavno je bio stavljen u situaciju da se turnir mora seliti. Nadam se da će u godinama koje dolaze doći bolja vremena pa da se turnir vrati, možda čak i u višoj kategoriji. Beogradska publika voli tenis, a Srbija je u posljednjih dvadeset godina postala zemlja tenisa zahvaljujući svim našim uspjesima", poručio je Đoković za Sportklub.

Srpski tenisač dotaknuo se i društvene situacije u zemlji. "Stanje u zemlji je takvo da je ljudima sport možda i posljednja stvar na pameti. Puno se toga događa, velika je tranzicija i naroda i države.

Bez da ulazim u politiku, nadam se da će se strasti smiriti. Situacija je eskalirala, praktički smo na rubu građanskog rata. Želio bih vjerovati da će se sve smiriti, ali zasad nema naznaka za to", rekao je.