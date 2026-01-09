Đoković progovorio o Perišiću: "To nije kritika, nego jednostavno realnost"

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić i u 36. godini pokazuje da vrhunska klasa ne poznaje dob. Nizozemski mediji i bivši hrvatski internacionalac Damjan Đoković puni su riječi hvale na račun Perišićevih igara u dresu PSV-a, gdje iskusni krilni napadač proživljava drugu mladost i ponovno potvrđuje status jednog od najvećih hrvatskih nogometaša svoje generacije.

U razgovoru za Sportnieuws.nl, Đoković ističe kako je Perišić godinama bio pomalo u sjeni Luke Modrića, iako je riječ o igraču svjetske klase. “On je stvarno veliki igrač, ali u reprezentaciji se uvijek najviše govori o Modriću. To nije kritika, nego jednostavno realnost. Perišić sada u PSV-u pokazuje koliko vrijedi i koliko je još uvijek gladan uspjeha”, kaže Đoković.

Oduševljava suigrače i stručni stožer

Perišić je u ljeto 2024. iznenadio mnoge kada je potpisao za PSV, no taj se potez pokazao punim pogotkom. U 57 nastupa za klub iz Eindhovena postigao je 20 pogodaka i upisao 18 asistencija, čime je postao jedan od ključnih igrača momčadi. Unatoč ozbiljnoj ozljedi koljena u prošlosti, Perišić je danas među najspremnijima u svlačionici PSV-a i svojim profesionalizmom oduševljava suigrače i stručni stožer.

Đoković smatra da su podcjenjivački komentari o Eredivisiji neopravdani. “Nizozemska liga je tik ispod pet najjačih u Europi, a PSV redovito igra u Ligi prvaka. To znači da Perišić i dalje nastupa na najvišoj razini. Sa svojim stilom igre PSV bi se mogao natjecati u bilo kojoj top-ligi”, uvjeren je hrvatski veznjak koji danas igra za CFR Cluj.

Zanimljivo je i Đokovićevo objašnjenje zašto hrvatski igrači često ostaju konkurentni i u kasnijim godinama. “Mi smo možda malo zahvalniji za prilike koje dobijemo. U Nizozemskoj postoji snažan socijalni sustav koji pomaže onima koji ne uspiju u nogometu. U Hrvatskoj je drukčije – ako ne uspiješ, vrlo lako završiš radeći u supermarketu. To nije ništa loše, ali nije ni blizu onome što možeš zaraditi kao profesionalni nogometaš. Zbog toga si još motiviraniji da uspiješ.”

Potencijal Vatrenih

Perišićev primjer potvrđuje tu filozofiju. I dalje trenira i igra kao da je svaka utakmica finale Svjetskog prvenstva, a njegova radna etika i želja za pobjedom ne jenjavaju ni u 36. godini. Upravo takav pristup ga i dalje drži među elitom europskog nogometa.

Đoković se osvrnuo i na reprezentaciju, istaknuvši kako Hrvatska i dalje ima potencijal za velika iznenađenja. Uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva, gdje će Vatreni igrati protiv Engleske, Gane i Paname, vjeruje da momčad može otići daleko. “Na posljednja dva SP-a Hrvatska je igrala polufinale i finale. Za mnoge će to biti posljednji veliki turnir i zato će ići ‘sve ili ništa’”, poručio je.

Ako je suditi po formi Ivana Perišića u PSV-u, hrvatski navijači imaju razloga za optimizam. Iskusni krilni napadač još jednom dokazuje da godine nisu prepreka kad su strast, disciplina i klasa na najvišoj razini.