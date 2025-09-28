Đoković na Pilićevom sprovodu: "Mi smo njegovi učenici, njegovi sljedbenici, njegov legat"

Velikan hrvatskog i svjetskog tenisa Nikola Pilić ispraćen je u subotu na posljednji počinak na groblju u Opatiji, prenosi portal poduckun.net. Pogreb je održan u krugu obitelji, prijatelja i tenisača koje je tijekom dugog trenerskog rada stvarao i vodio, često i u ulozi više od mentora.

Pilić je preminuo u 87. godini u Opatiji, gradu u kojem je živio i zajedno sa suprugom Milicom Mijom Adamović vodio svoju poznatu tenisku akademiju. Na oproštaju su, uz članove obitelji, bili i brojni istaknuti igrači među kojima Novak Đoković, Mario Ančić i Ivan Ljubičić, a vijenac je poslao Slobodan Boba Živojinović.

"Mi smo u suštini njegovi učenici, njegovi sljedbenici, njegov legat. Kao što smo maloprije pričali, on će živjeti - dovijeka. Dok god smo mi živi, mi ćemo slaviti njegovo ime i sve što je on napravio za tenis. I hrvatski, i naš u Srbiji, europski, svjetski... tako da, hvala ti, Niko i, u zdravlje...", rekao je Đoković.