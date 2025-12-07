Dok se u Splitu čekaju mjesecima, u Kninu preglede dobijete u nekoliko tjedana. Evo zašto svi sve više putuju na pretrage

U hrvatskom zdravstvu paradoks više nije vijest, ali brojke sa službenih lista čekanja i dalje šokiraju. U splitskoj bolnici pacijenti na prvi pregled kod neurologa čekaju više od 250 dana, dok se na ultrazvuk abdomena ili pregled kod urologa čeka oko 330 dana. S druge strane, u kninskoj bolnici Opća i veteranska bolnica "Hrvatski Ponos" na iste se pretrage dolazi za nešto više od mjesec dana, i to ne samo lokalni pacijenti, nego i oni iz Splita, Sinja, Makarske, Zadra, pa čak i s otoka.

Zbog toga sve više Dalmatinaca svoj put do dijagnoze pronalazi na sjeveru Dalmacije, gdje čekanja gotovo nema. U Kninu je Index razgovarao s pacijentima koji su se odlučili na put dug stotinjak kilometara kako bi preglede obavili brže, ali i s liječnicima koji objašnjavaju zašto sustav u manjoj bolnici funkcionira učinkovitije nego u najvećem dalmatinskom kliničkom centru.

Na CT se čeka 30 dana, na UZV 40 dana

Na dan pretraživanja listi čekanja, za ultrazvuk abdomena u kninskoj bolnici čeka se 56 dana, dok u drugim bolnicama taj broj prelazi u troznamenkaste vrijednosti.

Za UZV abdomena pacijenti u susjednim ustanovama, poput OB Zadar (194 dana), OB Šibensko-kninske županije (224 dana) i KBC Split (343 dana), suočeni su s mnogo dužim čekanjima, a slična situacija vlada i na sjeveru zemlje: KB Dubrava (146 dana), OB Bjelovar (223 dana), OB Sisak (378 dana), dok je trenutni rekorder OB Pula s čak 517 dana, odnosno gotovo godinu i pol. Sve navedene liste čekanja dostupne su na stranici HZZO-a, a podaci su u nadležnosti zdravstvenih ustanova.

Kninska radiologija zapošljava dva radiologa i sedam inženjera. Ranije su nalaze očitavali tri radiologa, no jedan je otišao u Zagreb zbog privatnih razloga, što je zahtijevalo reorganizaciju. Relativno kratke liste čekanja pripisuju telemedicini, pa radiolozi nakon 15 sati rade kao dežurna služba, očitavajući nalaze po potrebi i izvan radnog vremena.

"Što se tiče radiologije, liste čekanja su znatno smanjene, tako da smo sada u vrlo dobrom položaju. Što se tiče dijagnostičkih procedura, CT se kod nas ne čeka duže od 30 dana, ultrazvuk vrata, odnosno dojke oko 40 dana, a dopleri, s obzirom na to da radi samo jedan doktor, oko 70 dana.

Zadovoljan sam jer rade dva radiologa sa sedam inženjera. Ovakvim načinom rada postigli smo veliki uspjeh i smanjili liste čekanja. Da su ostala tri radiologa, vjerujem da bi bili ispod 30 dana, a samim time bismo mogli povećati i broj pacijenata.

Velik broj pacijenata dolazi kod nas, s obzirom na to da su u drugim županijama velike gužve. Često pacijenti dolaze iz Zadarske i Splitsko-dalmatinske županije, jer su saznali da kod nas mogu brže obaviti preglede. Tako smo na neki način i mi povećali liste čekanja, ali smo boljom organizacijom rada uspjeli to svesti na zadovoljavajuću razinu", rekao je Darko Horvat, dr. med., specijalist radiologije.

Pacijent: Svi su prva liga

Iako se pacijentima najavljuje rok od sedam dana za nalaze, radiolog Horvat otkriva da se oni najčešće pripreme unutar 24 sata. Pacijenti nerijetko prelaze stotine kilometara kako bi brže došli na pretrage, pa ako nemaju potrebne prethodne nalaze, u kninskoj bolnici ih ne vraćaju kući, nego ih naprave na licu mjesta i omogućuju izvođenje pretrage zbog koje su došli.

"Došao sam iz Šibenika na rehabilitaciju nakon operacije kuka koja me godinama mučila. U Šibeniku sam operiran, a igrom slučaja, dok je žena išla na HZZO ovjeriti papire, pala je i slomila obje noge. Sada smo oboje došli ovdje na oporavak. Jedinstven smo slučaj, ali ugodno sam iznenađen uslugom u bolnici. Svi su prva liga", otkrio je Anto iz Šibenika.

"Dolazimo iz Vrlike na vježbe koje nam je prepisao fizioterapeut. Iako imamo uslugu i u našoj županiji, supruga i ja odlučili smo doći ovdje. Ovo nam je već drugi put. Ovdje nam sve odgovara, medicinske sestre su vrlo dobre. Osjećamo se kao kod kuće, zato ne idemo u Split.

Ove sestre su najbolje, najviše nam pažnje posvećuju. Uz to, ovdje prije dođemo na red, iako nekad i ovdje zna biti gužve", rekao je pacijent Ivan.

Medicinske sestre Frederika Coen i Tina Romac rade na pultu centralnog naručivanja, gdje značajno doprinose smanjenju lista čekanja. Prepoznaju hitne slučajeve i brzo dodjeljuju termine uz ljubazan pristup pacijentima. Telefon na centrali stalno zvoni, a sestre marljivo vode evidenciju pacijenata, nastojeći brzo riješiti svaki problem, iako ponekad ima i nezadovoljnih.

Nedostupnost određenih zdravstvenih usluga

Pacijentu su ponudile termin kolonoskopije za 40 dana, pa smo s kirurgom provjerili prosječno čekanje na endoskopske pretrage.

"Za operacijske zahvate uglavnom se čeka od 15 do 20 dana od nalaza anesteziologa, a što se tiče kolonoskopije koju radimo u našoj bolnici, liste su nešto duže i iznose do 40 dana. Tu nisam u potpunosti zadovoljan i vjerujem da možemo bolje.

Taj broj je nešto veći upravo zato što nam ne dolaze samo pacijenti iz Knina, nego i iz Makarske, Sinja i Splita. Apsolutno svima pružamo uslugu i dajemo mogućnost da kolonoskopiju obavimo u kratkotrajnoj općoj anesteziji ili ambulantno uz analgeziju", rekao je Branko Živković, voditelj Odjela kirurgije.

U kninskoj bolnici na prvi pregled kod neurologa čeka se oko 50 dana, ortopeda 60 dana, urologa 86 dana, ORL 35 dana, a pulmologa tek 10 dana. Unatoč smanjenim listama čekanja, neke zdravstvene usluge, poput pregleda kod reumatologa, oftalmologa, dječjeg psihijatra te pretraga magnetskom rezonancom, nisu dostupne u ovoj ustanovi.

Ravnateljica: Ekipirali smo se i bolje organizirali

Ni oni nisu uspjeli sve liste čekanja svesti na dvoznamenkaste vrijednosti; primjerice, na kardiologa se čeka 230 dana, a na ultrazvuk oko 300 dana. Ipak, ravnateljica bolnice, Tatijana Šipalo Lilić, ističe kako su uspjeli većinu dijagnostičkih pretraga i pregleda svesti na zadovoljavajuće brojke, iako ima mjesta napretku.

"Više je razloga, moram priznati da smo bolje organizirali centralni upis. Tamo su djelatnici medicinskog profila, koji razumiju patologiju, dijagnostiku i prioritete, pa se na taj način rasterećuje sustav i vodi statistika lista čekanja na tjednoj razini. To nam omogućuje otvaranje dodatnih termina.

S druge strane, pojedine službe su se bolje ekipirale. Na primjer, radiologiju pokrivamo i telemedicinom, pa su inženjeri dostupni 24 sata, a radiolozi su nakon 15 sati pripravni te i izvan radnog vremena očitavaju nalaze. To su razlozi zbog kojih su nam liste čekanja znatno manje nego prije.

Velike su liste čekanja u drugim ustanovama, pa ljudi žele što brže obaviti preglede, zbog čega dolaze kod nas. Imali smo priliku vidjeti da pacijenti dolaze na preporuku drugih bolnica, gdje ih upućuju na našu dijagnostiku, koju obavljamo jednako kao i u Splitu, a termin mogu birati prema svojim potrebama", poručila je ravnateljica Šipalo Lilić.