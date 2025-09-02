Close Menu

Dok se navijači Hajduka mole za pojačanje, Rakitić s obitelji moli u Međugorju

[FOTO] "Tako ih je lijepo vidjeti zajedno, obitelj koja traži Boga"

Ivan Rakitić prošlog je srpnja preuzeo funkciju tehničkog direktora Hajduka i postao jedan od asistenata sportskog direktora Gorana Vučevića zadužen za igrače i stručni stožer prve momčadi.

Navijači su gazavoljeli i u novoj ulozi. Nakon dolaska Guillamona i Gonzaleza, navijači Hajduka priželjkuju i Munira El Haddadija, bivšeg igrača Barcelone koji je trenutačno bez kluba. Iako zasad nema konkretnih informacija, brojni ga pozivaju na Instagramu da dođe u Split, uz poruke poput "Raketa te čeka" i "Dobro došao u Hajduk".

U međuvremenu Rakitić je s obitelji boravio u Bosni i Hercegovini. Kako se može vidjeti na fotografijama koje je objavila njegova Raquel, posjetili su Međugorje, što je već treći put u nekoliko mjeseci.

"Tako ih je lijepo vidjeti zajedno, obitelj koja traži Boga, i da su djevojke naučile živjeti po vjeri. Neka ih Bog blagoslovi svaki dan tako da uvijek budu tako sretni i složni", jedan je od emotivnih komentara u objavi.

