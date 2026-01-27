Dok ih smrt ne rastavi: Bekavci obilježili zlatni jubilej braka u Splitu. Svećenik je za ovu prigodu potegnuo iz Istre

Nediljko Bekavac, rođen 20. listopada 1952. godine u Lovreću, i Marija Blajić, rođena 29. svibnja 1954. godine u Krušvaru, upoznali su se dok su radili u tadašnjoj tvornici Ilova. Vjenčali su se 21. siječnja 1976. godine u Župi svetog Ivana Krstitelja u Krušvaru.

Svoje bračne zavjete obnovili su 24. siječnja 2026. godine u Župi svetog Marka na Neslanovcu. Misu je tom prigodom predvodio don Jure Purkić, koji je zbog ove svečanosti doputovao iz svoje župe u Istri.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Supružnici Bekavac već 30 godina aktivno djeluju u Neokatekumenskoj zajednici pri ovoj crkvi. Roditelji su četvero djece, Damira, Dubravke, Ivana i Lucije, te ponosni djed i baka trinaestero unučadi.

Slavlje se nastavilo se u prostorijama crkve svetog Marka na Neslanovcu, a mi im želimo obilje sreće, zdravlja i zajedništva.