DOGRADONAČELNIK PICIGINAŠ ĆE DOĆI NA SVOJE Bačvice će dobiti novu spomen ploču, odobrio "mu" - zna se

Baterije su napunjene. Klima radi, kamere snimaju. Show must go on. Danas će splitski Gradski vijećnici odraditi dvije sjednice, bar je tako predviđeno. Prva je nastavak 19. od 10. kolovoza koja je ostala bez kvoruma u presudnom trenutku iščekivanja zajedničkih zaključaka na temu turizma u gradu. Kako, kuda, zašto, čime i koliko samo su neka od pitanja na koje bi mudre glave, njih 31, trebale odgovoriti. I što s odgovorima? Pa što da se i dogovore? Komu, čemu, od kad, do kad, bi to bilo korisno? Tko bi se toga trebao držati?

Stanje je zabrinjavajuće. Vrti se sve više novca, cijene idu u nebesa, ne samo ugostiteljskih usluga i smještaja, nego i najprizemnijih namirnica, od kumpira do dinja. I zadnja baba na pazaru zna da nije puno poma 3 eura kad je lignja 45. Samo šta nije nestalo. Navalio svit, domaći, turisti, ovi, oni... Keramičari se cijene ko da uređuju Louvre + piramide. Važne su pločice po apartmanima jer Split je postao alkoholna destinacija uz sve znane povratne nuspojave. Nekome nuspojave, naročito onima koji žive u staroj gradskoj jezgri, a nekome lovuša. Rogobari se protiv izvršne gradske vlasti: "To nije turizam kakav nam treba!!! Učinite konačno nešto, inače ste nesposobni."

Pročut će se po svijetu

Jel'? Sad će vijećnici to čas posla osnovat komisiju, pardon, povjerenstvo i složit par ključnih rečenica koje će odrediti sudbine svih koji nisu uspjeli pobjeći u Irsku, Njemačku... "Mi hoćemo biti destinacija miroljubivih koegzistencijalnih ljudi punih takujina čija mila dječica znaju kako se bez štrapanja liže sladoled po ulicama koje je gaca naš car Dioklecijan..." I tako. To će se pročut po svijetu.

Gruba je činjenica, a to se i spomenilo na tematskoj sjednici, Split, gradska uprava, nema široku lepezu zakonskih alata kojima bi upravljao turizmom. Ima jednak utjecaj kao na kovid. Maske su pale. Pala je i Maja Đerek, pročelnica za gradsku imovinu. Taman kad je došla sama do zaključka tko, kada, zašto, s kim i po koliko se iznajmljuju poslovni prostori, a ne bi trebalo, gradonačelnik Ivica Puljak je suspendirao. Miješa se u politiku. Strašno. Pa gotovo svaki legalni posao u Banovini započinje, bar bi trebao, sa što, tko, čije je vlasništvo. Tek onda slijedi politika čega više, čega manje, prije, poslije ili nikako.

Maja Đerek tri u jedan

Ili u narednom razdoblju. Tako je ve-de za gradsku imovinu Nikša Maletić, odgovorio vijećniku Anti Grubišiću. Bit će raspisani javni natječaj za slobodne poslovne prostore. Podučava on vijećnika kako mu sve lipo piše u Službenom glasniku, broj taj i taj. Uključujući i "postupak postupanja". Tako je počela i Maja Đerek i eto di je završila. Tri u jedan. Suspenziju, bolovanje i politiku.

Igor Stanišić je pitao kako je Grad uspio investitorima Small Malla dati u najam dvije čestice koje nisu u vlasništvu Grada Splita? Tako je radio i Baldasar. Bojan Ivošević. Bit će para.

I za veće invalidnine OSI preko CZSS-a, ako prođe nova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. Na 20. sjednici će se naći i Prijedlog Odluke o komunalnom redu, one koja je pala na sudu jer se nije javno dovoljno dugo bistrila ni savjetovala. Prijedlog_odluke_o_komunalnom_redu



Da ima para dokazuje i prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. Split parking d.o.o će dobit punionice za električna vozila.

A Bojan Ivošević će dobit spomen ploču. U povodu 100 godina picigina na Bačvicama. Odobrio mu gradonačelnik, zna se.