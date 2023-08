DOGRADONAČELNIK IVOŠEVIĆ O NATPISIMA VEZANIMA ZA SITUACIJU NA BENAMA: "Upravni odjel se nikad nije očitovao, već je citirao dio Pravilnika"

Dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević putem svog Facebook profila oglasio je o trenutnom stanju na Benama.

Ivošević direktno odgovara na naslove u medijima vezanima za mišljenje Upravnog odjela za urbanizam i izgradnju uz naslov „GRADU SPLITU GUP IRELEVANTAN ZA SITUACIJU NA BENAMA“, što smatra da ne odgovara napisanome.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"U petak je u medijima objavljeno mišljenje Upravnog odjela za urbanizam i izgradnju uz naslov „GRADU SPLITU GUP IRELEVANTAN ZA SITUACIJU NA BENAMA“ što ne odgovara napisanom.

Na slici možete vidjeti očitovanje pročelnika Tea Vojkovića po navedenom pitanju gdje je jasno obrazloženo da nažalost u navedenim slučajevima Grad Split nije nadležno javno pravno tijelo koje sudjeluje u takvim radnjama. Drugim riječima Upravni odjel se nikad nije očitovao na konkretnu situaciju na Benama već isključivo je citirao dio Pravilnika o kojem stranka ima upit", napisao je uz priloženu fotografiju.

"Što se tiče same situacije na Benama, kao što je već jednom Upravni odjel za urbanizam i izgradnju informirao Splitsko-dalmatinsku županiju, stav je da je koncesija dana nezakonito i nije se promijenio, stoga smatram da je i moralna i zakonska dužnost Županije konačno ukinuti koncesiju tvrtki NATIONAL d.o.o., vratiti Bene Splitu gdje će onda Grad Split i JU PŠ Marjan dovesti navedenu lokaciju u zakonske okvire, urediti je i u konačnici podignuti kvalitetu kupališta za naše sugrađane.

Za one koji nisu pratili NATIONAL d.o.o. je i nakon kažnjavanja ignorirao zabranu od strane vodopravne inspekcije, svjesno nastavio ispuštati otpadne vode unutar zaštićenog područja i obalnog pojasa ugrožavajući život i zdravlje ljudi, prirode i okoliša na navedenoj lokaciji. Nakon ignoriranja zabrane došlo je do ponovnog dolaska vodopravne inspekcije, utvrđivanja navedenih radnji te ponovnog kažnjavanja koncesionara koji uz sve navedeno je još i propustio označiti da je restoran opasan po život i zdravlje ljudi, prirode i okoliša sukladno čl 150. st. 3. Zakona o gradnji. Ne samo da je ignorirao zabranu i zakon, već je i nakon svega toga danas organizirao vjenčanje na Benama gdje će u njegovoj organizaciji fekalije gostiju ponovo onečistiti Marjan, a sve to ide na obraz župana Blaženka Bobana koji očito ne smije ukinuti koncesiju zbog političke trgovine u Županijskoj skupštini. Ako se pitate zašto restoran nije zapečaćen od strane Državnog inspektorata upit trebate poslati na Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor.

Cijelo vrijeme ugostiteljski objekt radio je na biopročistaču kapaciteta do max. 20 korisnika dok objekt zna primiti i više od 200 ljudi pogotovo za potrebe organizacije vjenčanja, a s biopročistačem jednakog kapaciteta planira i ovaj put pokušati „riješiti“ problem. Ako se pitate zašto jednostavno ne napravi veći, odgovor leži u činjenici da za toliki broj ljudi potrebna je veća jama, za koju je potrebna građevinska dozvola koju za tu lokaciju ne može dobiti iz istih razloga iz kojih nije smjela biti dodijeljena koncesija. Bilo bi zanimljivo vidjeti za koliko mjesta navedeni ugostiteljski objekt ima MTU te jesu li brojke iz MTU usklađene s kapacitetima biopročistača i jesu li iz Županije svjesno odobravali ugradnju biopročistača manjeg kapaciteta nego što je to potrebno kako bi NATIONAL d.o.o. mogao nastaviti sa svojom koncesijom na Benama.

Zbilja se nadam da je došao trenutak da se ukine koncesija i zaštiti zdravlje naših građana na Marjanu", napisao je dogradonačelnik Ivošević.