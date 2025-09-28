Dogovorio radove, uzeo predujam od 2000 eura pa nestao

Policijski službenici Policijske postaje Zadar proveli su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg se sumnjiči da je u listopadu 2024. godine na širem području Sukošana, s oštećenim 30-godišnjim hrvatskim državljaninom dogovorio izvođenje građevinskih radova na njegovom stambenom objektu.

Oštećeni mu je za predujam isplatio dvije tisuće eura, nakon čega osumnjičeni nije izveo dogovorene radove niti je oštećenom vratio novac.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 33-godišnjaka je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Prijevara.