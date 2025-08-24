Dogodilo se razbojništvo u Dalmaciji

U noći s petka na subotu, 23. kolovoza, policija je zaprimila dojavu o razbojništvu na benzinskoj postaji u Ražinama, u ulici Južna magistrala 2. Incident se dogodio u 23:27 sati.

Nepoznati počinitelj, uz prijetnju vatrenim oružjem, opljačkao je benzinsku postaju i otuđio novac od 25-godišnje i 47-godišnje zaposlenice i zaposlenika. Prema preliminarnim informacijama, materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.

Policija provodi izvide u cilju pronalaska počinitelja i poziva sve koji imaju informacije o incidentu da se jave najbližoj policijskoj postaji.