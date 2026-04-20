Dogodila se posebna atmosfera u GKMM-u. Milijana Kovačević na promociji zbirke: "Djeca su oživjela moje stihove"

Dvorana Gradske knjižnice Marko Marulić bila je popunjena do posljednjeg mjesta s brojnim posjetiteljima koji su došli na predstavljanje nove zbirke za djecu Tratinčica koju je napisala Milijana Kovačević.

Djeca preuzela glavnu ulogu

Tijekom predstavljanja zbirke održan je nastup učenika koji su kroz igru, glas i emociju oživjeli Milijanine stihove. Djeca su zapravo imala glavnu ulogu na predstavljanju jer su pjevala, recitirala i postavljala zagonetke publici, dok je autorica zbirke bila sporedan lik. Uz Milijanu su među ostalim bili učenici 2.b razreda Osnovne škole Lučac, učiteljica Nikica Sikirica, ilustrator Ivica Kolumbić, te Vesna Jukić Oštrek iz Gradske knjižnice Marko Marulić. Milijana Kovačević je psihologinja po struci i ovo joj je treća knjiga koju je napisala.

“Knjiga je četiri godine živjela svoj život”

- Ovo je prva knjiga koju sam objavila sa dječjom poezijom, a ukupno sam napisala tri knjige. Ovo je sada jedno neobično događanje jer se obično rade promocije, a ja sam je odradila prije četiri godine. Sada sam došla na ideju da, prateći što se događalo s tom mojom Tratinčicom, napravim jedan prikaz što je to bilo jer se zapravo zove tako ovo događanje, Kako živi tratinčica.

Ugodno je iznenađena, a analizirajući sve što se dogodilo shvatila je da je zapravo knjiga prethodne četiri godine "letjela po svijetu i činila čuda", kao da je i jako puno ljudi uzima iz knjižnice. S obzirom da u njoj ima različitih sadržaja posuđivale su je i učiteljice za razna događanja. Unutar knjige su osim pjesama i igrokaza još i interaktivni sadržaji.

Kaže kako je djeca najviše vole jer u njoj ima puno zagonetki koje su dobre za mentalni razvoj, ali i za razvoj pojedinih sposobnosti. Učiteljice najviše koriste stihove i igrokaze, dok se djeca najviše raduju zagonetkama. Svi su je motivirali da sjedne i uskoro objavi još jednu knjigu, odnosno zbirku sa zagonetkama.

Pisanje koje liječi i pokreće

Milijana otkriva kako su bile vrlo čudne okolnosti pod kojima je počela pisati, a s tim se krenula baviti još kao djevojčica koja je dobivala nagrade, dok su joj stihovi bili objavljivani. S pisanjem se bavila i na fakultetu sve dok nije ušla u, kako kaže, životnu prozu kada je sve to stalo.

To je tinjalo u meni. Mislila sam izvor je presušio međutim nije nego se samo pritajio. Kada mi je bilo najteže u životu, imala sam oko 60 godina, jedne večeri vraćajući se s posla uđem u sobu, a potom i u krevet. Kao da je to netko drugi radio. Uzmem bilježnicu i olovku i počnem pisati. Tada sam napisala igrokaz Proljetni razgovori koji je u ovoj zbirci. Poslije je sve išlo kao rijeka. Ja i dan danas svako jutro napišem pjesmu. To me napuni energijom, očisti od svega lošeg u meni i onda vedro zakoračim u dan.

Svojevremeno je objavila i stručnu knjigu "Iz prakse školskog psihologa: Neću kod Milijane", a u zagrebačkim školskim novinama ima kolumnu. Već je deset godina u mirovini, ali i dalje neumorno radi.

Zbirka zagonetki, igrokaza i interaktivnih stihova za predškolce i male školarce Tratinčica ima 84 stranice.

I da završimo Milijaninim stihovima: “Bijelih zraka žuta lica smiješi ti se tratinčica”.