Đogaš: "Bojane, zašto se nisi vezao za stablo dva dana? Mi bi ti donosili i hranu i piće i sve što ti treba"

U tijeku je tematska sjednica Gradskog vijeća Splita ne temu Small Malla. Splitskom dogradonačelniku Bojanu Ivoševiću obratio se nesuđeni splitski gradonačelnik, oporbeni gradski vijećnik Zoran Đogaš.

"Mene zanima sadašnjost, a ne prepucavanje o prošlosti

U sadašnjosti, danas smo nazočili povijesnom trenutku, Bojanovom obraćenju i poduci vijećnicima iz vjeronauka. Na žalost, njegov grijeh je pelegrinka.

Zašto nije zaštitio stablo? Ako nije mogao Ivica, mogao je Bojan. I izmještanje pelegrinke bilo je moguće, ali bilo je i ljudi koji bi, samo da su znali, vezali se za stablo, pa ga nitko ne bi onako divljački uništio.

Molim i medije da nitko ne kaže da su posjekli stablo ili ispilali, jer nisu. Uništili su ga najbrutalnije moguće.

Bojan kao poznati aktivist mogao je dojaviti svom aktivističkom bratstvu i riješiti problem kako sam naveo. Trebalo ga je čuvati još svega dva dana, do 15. lipnja. Tražene su izmjene i dopune lokacijske dozvole, po kojoj ga se sad moglo zaštititi, a on eto krivi lokacijsku dozvolu iz 2009. i sve žive i nežive na političkoj sceni Grada od 1996. do danas.

Ja sam osobno u godinama, ali zašto se ti Bojane ili neki tvoj kolega aktivist nisi vezao za stablo dva dana? Mi bi ti donosili i hranu i piće i sve što ti treba.

Koliko sam čuo i HDZ bi ti pomogao, a sigurno i SDP i Pametno i Možemo i drugi... I eto jedinstva Splita.

Jesi li propustio nevjerojatan PR učinak? Je li ti žao? Jesi li se zapravo stvarno promijenio otkad si na vlasti, kao što kažu? Ili si takav bio i ranije? Teško mi je reć jer se osobno ne poznajemo dovoljno. Zato pitam", poručio je Đogaš.