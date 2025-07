DODIR DOBROTE MLADENE NIKOLIĆ Priča koja spaja one koji trebaju i one koji žele pomoći dobila nastavak

Splićanka Mladena Nikolić u prosincu 2022.godine pokrenula je projekt 'Dodir dobrote' kojem je za cilj postavila spojiti osobe kojima je potrebna pomoć i osobe koje žele pomoći. Naime, ona je došla na ideju da djevojkama i ženama koje sebi ne mogu priuštiti svečanu haljinu za prigode poput krizmi, maturalnih večeri, vjenčanja,...kao i šminku i frizuru, omogući upravo to, da izaberu za sebe najljepši komad odjeće, frizuru i make up i da se na taj važan dan osjećaju posebno.

„Sve je zapravo krenulo od odgoja, od vrijednosti koje su roditelji usadili u mene. Sigurno je veliki doprinos dalo i fakultetsko obrazovanje; završila sam Marketing i projekte, te sam kroz godine učila i primjenjivala naučeno. I jednostavno sam na sve počela gledati kao na nekakav projekt i ono što sam voljela i što sam mogla promijeniti ili poboljšati, ali i sami profesori su nas aktivirali da se uključimo, da djelujemo, da damo nešto od sebe i ostavimo neki svoj doprinos.

Voljela sam volontirati, uključila sam se u Caritas i Crveni križ, stavila sam im svoje znanje i mogućnosti na raspolaganje sa željom da pomognem nekome kome mogu pomoći unutar vještina koje imam. Tada sam vidjela da postoje ciljane skupine i da zapravo ne postoji nikakva mogućnost za njih da im se pomogne u svečanim prilikama u smislu da im se posudi, omogući svečana odjeća. Realno, takva odjeća zahtijeva puno novca i svi mi znamo koliko financija iziskuje kupovina svečane odjeće, obuće, šminke, za primjerice krizmu, maturalnu večer i sva ta svečanija događanja“, kazala nam je Mladena prilikom pokretanja inicijative.

U međuvremenu je inicijativa sve više rasla, organizirale su se i akcije za Dan žena, Valentinovo, Novu godinu,... a 'Dodir dobrote' jednostavno je postao upravo ono što je Mladena od samoga početka i željela – postao je lanac dobrote, lanac pomoći jednih prema drugima.

Inicijativa prerasla u udrugu

Kako smo već istaknuli inicijativa je sve više rasla i logičan korak naprijed bilo je djelovanje na organiziraniji i održiviji način s pravnim mogućnostima (koje inicijativa kao neformalan oblik nema) – formiranje udruge.

„Kako je inicijativa rasla i sve više ljudi prepoznavalo naš rad, postalo je jasno da nam treba stabilniji temelj. Udruga je bila logičan korak naprijed, željeli smo strukturirati ono što radimo i osigurati dugoročnu održivost. Pravni okvir otvorio nam je vrata novim mogućnostima, ali i dodatnoj odgovornosti“, kazala nam je s ponosom Mladena, predsjednica udruge 'Dodir dobrote'.

Zanimalo nas je koliko je bilo teško doći do statusa udruge.

„Proces je složen, a početnicima često nedostaje jasnih smjernica. Iako sam bila većinom sama u administrativnom dijelu – pisala sam i istraživala sve sama – imala sam sreću da su me neki divni ljudi usmjeravali i ohrabrivali. Sustav još uvijek traži doradu kako bi bio razumljiv i pristupačan svima. Dug je to put, ali vjerujem da vrijedi. Danas još uvijek nemamo vlastiti prostor, pa apeliramo Gradu za pomoć, a istovremeno tražimo podršku donatora kako bismo osigurali financijsku stabilnost jer sve naše posudbe su potpuno besplatne“, uputila je poziv i Gradu Kaštelima ali i donatorima.

"Cilj je pomagati potrebitima, ali promicati održivost i kulturu dijeljenja"

U odnosu na ranije kada su djelovali neformalno, pojasnila nam je kako sada imaju konkretniji okvir i više prostora za rast. A cilj? Cilj je ostao isti.

„Cilj nam je pomagati potrebitima, ali i promicati održivost i kulturu dijeljenja“, jasna je Mladena.

Ističe da u ovom svemu nipošto nije sama iako najveći dio posla, a samim time i odgovornosti leži na njoj.

„Nisam sama u svemu ovome i to mi je iznimno važno istaknuti. Iako najveći dio posla i odgovornosti leži na meni, nisam sama. Okružena sam divnim ženama koje su uvijek spremne pomoći. Jenny Perišić se brine za fotografije i prezentacije, tu su i djevojke iz drugih udruga, gospođa Jagoda Laco iz Empatije, gospođa Parat iz Udruge Autizam 365, gospođa Tatjana Banić, one uskaču kad treba podijeliti informaciju ili pronaći haljinu ili odijelo. Kad radite nešto iskreno i humano, divni ljudi su svugdje oko Vas“, ističe Mladena.

U posljednje vrijeme 'Dodiru' se sve češće javljaju osobe starije od 45 godina, no najvše interesa i dalje dolazi od mladih djevojaka koje traže haljine za posebne prilike poput maturalnih večeri i vjenčanja , najčešće u veličinama S i M.

„Odaziv je sjajan, ljudi se sve više otvaraju, dolaze, donose, ali i traže pomoć. Posebno me raduje što sve više mladih prepoznaje vrijednost dijeljenja. Kad je riječ o financijskoj pomoći (donacijama), tek smo krenuli tim putem.

Što se tiče planova za budućnost, oni postoje i to mnogi, no iz osobnih razloga (uskoro stiže beba) odlučila sam realizaciju projekata samo malo odgoditi. Do tada nastavljamo biti dostupni za posudbe, šminkanje, savjete i donacije. Svaka pomoć, bilo u obliku odjeće ili simbolične novčane podrške, za nas je dragocjena. Najvažnije nam je da ostanemo prisutni i spremni pomoći onima kojima je to najpotrebnije“, kazala je za kraj našeg razgovora Mladena.

