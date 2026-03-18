Dobro provjerite papir, možda plaćate iznos koji ne biste trebali: Skoro 36.000 građana primilo pogrešna rješenja poreza na nekretnine

Već kad je 24sata početkom mjeseca objavio prve brojne žalbe čitatelja da im je Porezna uprava pogrešno i bespotrebno poslala rješenja za plaćanje poreza na nekretnine, bilo je jasno da je riječ o velikoj pogrešci. Brojke su sada to i potvrdile. Prema podacima koje je 24sata dobio od Porezne uprave, do jučer je zaprimljeno gotovo 36.000 prigovora građana koji smatraju da im je porez pogrešno razrezan, iako ga uopće ne bi trebali plaćati. Točna brojka iznosi 35.797 prigovora.

Ti prigovori će nastaviti pristizati kako dolaze rješenja, ali s obzirom na to da prolazi četvrti tjedan otkako su rješenja poslana, za pretpostaviti je da je glavnina prigovora poslana. Porezna nam je rekla da zasad nema statistiku koliko prigovora je opravdano, a koliko su odbili. U pošti slanje pisma s povratnicom stoji 3,5 eura, a ako Porezna uprava nije dobila neki popust, to znači da su potrošili više od 120.000 eura javnoga novca na pogrešna rješenja.

Niz pogrešaka u prvom masovnom pokušaju naplata poreza na nekretnine

Situacije su različite, od toga da su ljudi dobili porez na nekretnine iako žive u jedinoj nekretnini i na njoj su prijavljeni, preko toga da moraju platiti za nekretnine u najmu, a možda najveći apsurd smo objavili nedavno: obitelj čija nekretnina je stradala u potresu država je smjestila u državni stan. A onda im poslala rješenje da na taj državni stan plate porez na nekretnine. Naravno, ne bi to trebali platiti i prigovor će im biti uvažen, ali to samo govori o količini pogrešaka u prvom masovnom pokušaju naplata poreza na nekretnine, pišu 24sata.

Kako su 24sata neslužbeno saznali, zasad je fokus na popravljanju i ispravljanju pogrešno poslanih rješenja i nitko neće za to odgovarati. Najviše pogrešno poslanih rješenja onima koji uopće ne trebaju plaćati porez na nekretnine jer žive u stanu ili kući ili su je dali u dugoročni najam dogodio se upravo pri posljednjem slanju rješenja. U tom valu je poslano više od 192.000 rješenja, za više od 201.000 nekretnina. I tad se prvi put išlo po principu provjere te su se koristile baze podataka lokalne uprave. S rješenjima od lani, dosad je izdano više od 278.000 rješenja o naplati poreza na nekretnine. Više neće biti ovakvog masovnog slanja ove godine za naplatu poreza za prošlu godinu.

Porezna uprava ne naplaćuje ovaj porez za sve gradove i općine

Ali s obzirom na to da je toliko građana dobilo rješenje o porezu na nekretnine koji ne trebaju platiti, to otvara pitanje jesu li zaista i svi vlasnici koji su trebali platiti porez na nekretnine dobili rješenje? Porezna uprava ne naplaćuje ovaj porez za sve gradove i općine, nego za njih 386 od ukupno 556. Primjerice, najveći grad koji sam naplaćuje ovaj porez je Rijeka, te većina istarskih općina. Ne postoji jedinstveni podatak koliko je rješenja o porezu uopće izdano, odnosno zbroj onih koje izdaje Porezna uprava te zasebno gradovi i općine.

Kad su u Ministarstvo financija uveli porez na nekretnine, tri su bile glavne skupine onih koji ga trebaju plaćati. Vlasnici kuća za odmor koje povremeno koriste, vlasnici apartmana koji ih iznajmljuju turistima te vlasnici praznih stanova i kuća. Porezna je prethodnih godina naplaćivala oko 65.000 vlasnika kuća za odmor taj porez. Država je sama procijenila da je više od 400.000 stanova prazno, a još je oko 270.000 apartmana i stanova za najam. Dakle, njihov zbroj je već 735.000, a Porezna je poslala 278.000 rješenja, među kojima su i ona koja su izdana onima koji uopće ne bi trebali platiti porez.

Nije sasvim jasno kako je došlo do ove pogreške, a u Poreznoj su se opravdali da su preuzimali podatke o naplati komunalne naknade iz neažuriranih lokalnih baza te je došlo do pogreški da je adresa koja ima dodatak (npr. 28A) vođena bez dodatka, odnosno slova. Najviše pogrešnih rješenja izdano je na području Zagreba, a zatim slijedi Split. 

Što učiniti ako ste dobili pogrešno rješenje?

Više ne trebate pisati žalbe, nego pojednostavljeni prigovor. Treba dostaviti samo osnovne podatke: klasu rješenja koje ste dobili, svoje ime i prezime, OIB i kontakt telefon. Uz to, treba napisati i kratki razlog zašto mislite da ne trebate plaćati porez (u stanu se živi, u najmu je itd.). Odnesite to ili pošaljite poštom, putem e-građana ili čak mailom. Mailom se šalje u nadležni ured, a popis svih ureda i njihovih mail adresa je na internetskoj stranici Porezne uprave. Ne plaćajte porez dok se ne riješi prigovor.