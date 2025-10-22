Close Menu

Dobro provjerite imate li ovaj pladanj kod kuće: Nije siguran za držati hranu, povlači se iz prodaje

Provjerite svoje police

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Pladanj/tacna, šifre proizvoda 7598000343, DNP 369 75980003431000000355  124, zbog migracije formaldehida.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 1935/2004 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta https://www.tedi.com/hr/informacije-za-kupce 

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Fuzhou Fortune Homeware Co. Ltd., Kina

Maloprodaja: TEDi poslovanje d.o.o., Zagreb

 

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1