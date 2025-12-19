Dobra vijest za više od milijun građana: Provjerite račune, danas sjeda novac!

U petak 19. prosinca počinje isplata godišnjeg dodatka svim korisnicima mirovine.

U skladu s Odlukom Vlade RH od 30. listopada ove godine, visina godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskog staža za 2025. godinu iznosi 6 eura.

Godišnji dodatak dobit će 1.228.090 korisnika mirovina za što je osigurano 217.561.812,00 eura iz Državnog proračuna.

Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje podsjećaju kako je Zakonom o mirovinskom osiguranju, koji je na snazi od 1. srpnja ove godine, u sustav mirovinskog osiguranja uveden novi institut - godišnji dodatak.

Isplata godišnjeg dodatka pripada svim korisnicima mirovine svake kalendarske godine za koju se isplaćivala mirovina. Visina godišnjeg dodatka na mirovinu određuje se kao umnožak punih godina mirovinskog staža za određivanje mirovine u hrvatskom mirovinskom osiguranju i vrijednosti godišnjeg dodatka utvrđene za jednu godinu mirovinskog staža.

Mirovinski staž za određivanje mirovine obuhvaća staž osiguranja, staž osiguranja s povećanim trajanjem, poseban staž, pridodani staž i dodani staž, odnosno staž na temelju kojeg je određena visina mirovine, javlja Dnevnik.hr.

Važno je naglasiti i da je godišnji dodatak na mirovinu izuzet od ovrhe, ne podliježe oporezivanju te ne ulazi u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.