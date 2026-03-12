Dobra vijest pred Uskrs: Podstrana isplaćuje uskrsnice

Uoči uskrsnih blagdana u Općini Podstrana donijeli su odluku o isplati uskrsnica umirovljenicima s prebivalištem na području Podstrane, kao i mještanima starijima od 65 godina koji nisu korisnici mirovine.

"Na ovaj način želimo pokazati pažnju i zahvalnost prema našim starijim sugrađanima za njihov doprinos našoj zajednici", poručio je načelnik Mijo Dropuljić.

Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici s mirovinom do 600,00 eura, a uskrsnice će se isplaćivati prema sljedećim kategorijama:

umirovljenicima s mirovinom do 300,00 eura – 80,00 eura

umirovljenicima s mirovinom od 300,01 do 450,00 eura – 65,00 eura

umirovljenicima s mirovinom od 450,01 do 600,00 eura – 50,00 eura

Pozivamo sve koji ostvaruju pravo da svoje zahtjeve predaju od 17. do 31. ožujka 2026. godine u prizemlju zgrade Općine Podstrana, a zahtjev s potrebnom dokumentacijom moguće je dostaviti i putem e-maila na adresu: drustvene.djelatnosti@podstrana.hr.

Sve dodatne informacije o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na službenim stranicama Općine Podstrana.