Do sredine stoljeća milijuni Australaca u visokom riziku od klimatskih posljedica

Čak milijun i pol Australaca koji žive u obalnim područjima bit će ugroženo porastom razine mora do 2050. godine, pokazalo je najnovije veliko klimatsko izvješće.

Prva Nacionalna procjena klimatskih rizika za Australiju predviđa sve češće i ozbiljnije klimatske opasnosti poput poplava, ciklona, toplinskih valova, suša i šumskih požara, piše Index.

"Australci već danas žive s posljedicama klimatskih promjena, ali jasno je da će svaki stupanj zagrijavanja koji sada spriječimo pomoći budućim generacijama da izbjegnu najgore utjecaje u godinama koje dolaze", izjavio je ministar za klimatske promjene Chris Bowen.

Tri scenarija globalnog zagrijavanja

Izvješće je analiziralo tri moguća scenarija globalnog zagrijavanja: porast temperature iznad 1,5 °C, iznad 2 °C i iznad 3 °C. Australija je, kako se navodi, već dosegla zagrijavanje iznad 1,5 °C. Upozorava se da bi pri zagrijavanju od 3 °C smrtnost povezana s vrućinom u Sydneyu mogla porasti za više od 400 %, dok bi se u Melbourneu gotovo utrostručila.

Stručnjaci su utvrdili da nijedna australska zajednica neće biti imuna na klimatske rizike, koji će biti "kaskadni, složeni i istodobni".

Gospodarske i zdravstvene posljedice

Upozorava se na veći broj smrtnih slučajeva povezanih s toplinskim valovima, lošiju kvalitetu vode zbog velikih poplava i šumskih požara te pad vrijednosti nekretnina za čak 611 milijardi australskih dolara.

Do 2050. godine, broj obalnih zajednica smještenih u "visokorizičnim i vrlo visokorizičnim područjima" u Australiji značajno će se povećati. Ako broj stanovnika ostane na sadašnjoj razini, to znači da će više od 1,5 milijuna ljudi biti izravno ugroženo.

Posebno su ugrožena područja na sjeveru Australije, udaljene zajednice te vanjska predgrađa velikih gradova. "To će stvoriti pritisak na zdravstvo, kritičnu infrastrukturu, prirodne vrste i ekosustave te primarne industrije", stoji u izvješću, uz napomenu da će se i hitne službe suočiti s dodatnim izazovima.

"Jedna stvar koja je vrlo jasna iz ove klimatske procjene jest da je cijela naša zemlja mnogo toga uložila", rekao je Bowen. "Trošak nečinjenja uvijek će nadmašiti trošak djelovanja."