DO LOVRINCA Splićani će plaćati povlaštenu cijenu taxi prijevoza

Na inicijativu Ceha prijevoznika Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije svi građani Splita imat će povlaštenu cijenu taxi prijevoza na blagdan Svih svetih. Za to će se pobrinuti članovi udruge 'Žuti taxi', mahom obrtnici koji će sugrađane iz svih dijelova Splita prevoziti do Lovrinca. Maksimalna cijena po vožnji iznosit će 5 eura za najduže vožnje, a za one kraće bit će i znatno niža.

"Ovo nije prvi put da organiziramo akciju za građane u suradnji s članovima najvećeg taxi udruženja u Splitu. U izostanku javnog prijevoza za vrijeme epidemije koronavirusa organizirali smo besplatne vožnje za sve zdravstvene radnike. Ovog puta cilj nam je da akcija povodom blagdana Svih svetih postane tradicionalna. Želimo smanjiti gužve na cesti, povećati sigurnost i omogućiti građanima ugodnu vožnju po povlaštenoj cijeni", poručili su iz županijskog Ceha prijevoznika.

Vožnju na blagdan Svih svetih možete naručiti putem broja telefona 021 208 208 ili putem aplikacije 'Žuti Taxi Split'.