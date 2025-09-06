DMB Ćakule uspješno održane u Rogoznici – spoj sporta, turizma i inspirativnih priča

Tijekom dva dana, sudionici su imali priliku poslušati aktualne teme – od spajanja sporta i turizma, preko razvoja dječjeg sporta kroz projekte Vrtko i Dalmatinko Cup, pa sve do vizije Europskih sveučilišnih igara Split 2028. Poseban interes izazvali su razgovori o tome kako sportski uspjesi oblikuju destinacijski imidž te kako se sport može koristiti kao snažan alat za promociju Hrvatske u svijetu.

Na Ćakulama su sudjelovali brojni panelisti među kojima su bili Josip Pavić (državni tajnik Ministarstva turizma i sporta), Mislav Madirazza (brand manager, Zagrebačka pivovara), Haris Pavletić (predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza), Kiti Iveta (PRiredba), Luka Šipić (Vrh komunikacije), Lidija Bojić Ćaćić (IHF instruktorica), Bruno Blumenschein (Voditelj prodaje i marketinga, Fortis Labor), Team Mataran (svjetski i europski prvaci iz Trogira), Julija Hrstić (marketing manager Dalmatinko kupa) i mnogi drugi.

“Treba težiti tome da subotom ujutro punimo planinarske staze, igrališta i šetnice oko Jaruna, Marjana i slično. Trebamo promijeniti način razmišljanja i na taj način postati sportska nacija”, izjavio je tijekom panela Josip Pavić, državni tajnik Ministarstva turizma i sporta.

Osim bogatog programa, sudionici su uživali i u popratnim sadržajima – od pilatesa na plaži i networking pauza, pa sve do pool i boat partyja koji su Ćakulama dali posebnu mediteransku notu.

„Htjeli smo stvoriti konferenciju koja ne zvuči kao konferencija, želja nam je stvoriti opušteno i svima dostupno mjesto gdje se vode razgovori bez žurbe i plana, ali s puno duše. Sudeći po reakcijama sudionika, to smo i uspjeli, a ovo je tek početak“ izjavio je Luka Plejić, direktor Dana malog baluna.

Prvo izdanje DMB Ćakula dokazalo je da sport, marketing i turizam imaju mnogo zajedničkih dodirnih točaka, a Rogoznica i Marina Frapa pokazali su se kao savršena kulisa za početak jedne nove priče.