Djevojčicu (5) na plaži napao vuk: "Otvorio je čeljust, zakačio ju je šapom..."

U blizini popularnog grčkog ljetovališta Neos Marmaras zamalo je došlo do tragedije kada je vuk na plaži pokušao ugristi petogodišnju djevojčicu iz Beograda.

„Vuk je širom otvorio čeljust i krenuo da je zgrabi sa strane. U trenutku kad sam je povukla k sebi, zakačio ju je šapom po leđima, srećom preko odjeće. Za rubriku – vjerovali ili ne“, opisala je majka incident na Instagramu.

Navela je kako se sve odigralo na privatnoj plaži i pretpostavlja da je životinja došla iz obližnje šume zahvaćene nedavnim požarom.

Cijeli događaj trajao je manje od 20 sekundi, a djevojčicu su uspjeli na vrijeme spasiti. Odmah je prevezena u bolnicu, gdje joj je pružena liječnička pomoć, nakon čega je ubrzo puštena kući.

Majka tvrdi da ovo nije izoliran slučaj: „Kako čujem, ovo je već peti incident u ovom području. Mi smo još i dobro prošli, moglo je završiti puno gore.“