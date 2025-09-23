Djevojčica (1) preminula nakon pada niz stepenice, majka uhićena!

Djevojčica stara godinu i tri mjeseca preminula je nakon što je pala niz stepenice obiteljske kuće, a da užas bude veći, policija je danas pod sumnjom za umiješanost u slučaj uhitila 20-godišnju majku.

Policija sad istražuje i ranije slučajeve ozljeda, jer je djevojčica već imala slomljenu ruku i ozlijede glave, što je izazvalo dodatne sumnje na moguće zanemarivanje i nasilje u obitelji. I ranije je bila hospitalizirana zbog ozljeda.

Slučaj je prijavljen Centru za socijalni rad, a istraga će potvrditi radi li se zaista o nesretnom slučaju ili je riječ o obiteljskom nasilju, piše Telegraf.rs, prenosi Dnevnik.hr.

Policija će 20-godišnju majku zadržati idućih 48 sati zbog sumnje za kazneno djelo nasilja u obitelji i teškog djela protiv opće sigurnosti, što ona negira. Nakon ispitivanja svjedoka, Sud u Srijemskoj Mitrovici odlučit će o produžavanju pritvora.