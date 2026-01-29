Dječji maskenbal u Zoo vrtu Split: Besplatan ulaz za male maškare

Zoo vrt Split najavio je Dječji maskenbal koji će se održati u nedjelju, 1. veljače 2026. godine. Program počinje u 12 sati, a organizatori su pripremili sadržaje za djecu koji će se izmjenjivati tijekom cijelog događanja.

Ulaz za sve male maškare bit će besplatan.

Tombola i nagrade koje osigurava City Center One Split

Prvi dio programa kreće u 12:00 sati tombolon uz izvlačenje nagrada. Nagrade je osigurao City Center One Split, a izvlačenje je predviđeno kao uvod u nastavak maskenbalskog druženja u prostoru Zoo vrta.

U 12:30 sati na rasporedu su igre i animacija za djecu. Najavljeno je više zabavnih i dinamičnih aktivnosti, osmišljenih kako bi se djeca uključila u igru i zajedničko druženje.

Središnji dio programa, izbor najbolje maske, održat će se u 13:00 sati. Predviđene su nagrade u više kategorija, među kojima su najkreativnija, najsmješnija i najslađa maska.

Podjela krafni za kraj događanja

Program završava u 13:30 sati podjelom krafni, uz druženje i fotografiranje u Zoo vrtu Split. Organizatori pozivaju roditelje i djecu da se maskiraju i pridruže događanju.