Dječaku u ruci eksplodirala petarda koju je pronašao na cesti

Jučer oko 15.20 sati u dvorištu obiteljske kuće u okolici Oprtlja ozlijeđeno je dijete.

Dosad provedenim izvidima utvrđeno je kako je dijete u jutarnjim satima na području Buja pronašlo djelomično aktiviranu petardu te ju je ponijelo kući. U poslijepodnevnim satima zapalilo je i bacilo petardu, no ona nije eksplodirala te je dijete ponovno uzelo petardu i ona mu je eksplodirala u ruci.

Djetetu je pružena liječnička pomoć te je utvrđeno kako je lakše ozlijeđeno, a policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.

Kako bi se spriječili ovakvi događaji, policija ponovno upozorava kako djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti pirotehnička sredstva, a pogotovo je zabranjeno posjedovanje i korištenje petardi i redenika F2 i F3 kategorije.

Policija podsjeća građane, pogotovo djecu, da je u slučaju pronalaska eksplozivnih tvari ili drugih sumnjivih predmeta potrebno o tome odmah obavijestiti policiju pozivom na broj 192.

Eksplozivne tvari, a to su i pirotehnička sredstva, ne treba dirati, pogotovo ako je riječ o pirotehničkim sredstvima koja su ''zatajila'' u prvom pokušaju ili su djelomično aktivirana. Kod takvih predmeta postoji opasnost od aktivacije pirotehničkih sredstva i ozljeđivanja osoba, što se dogodilo i u navedenom slučaju.