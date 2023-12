Dječak ubio roditelje i ozlijedio svoju 11-godišnju sestru

Osumnjičenik je uhićen i smješten u maloljetnički zatvor. Za sada nije poznat motiv ubojstva i pokušaja ubojstva.

Četrnaestogodišnji dječak uhićen je nakon što je navodno ubio svoje roditelje i teško ozlijedio svoju 11-godišnju sestru u njihovoj kući u okrugu Fresno u saveznoj državi Kalifornija, izvijestile su vlasti u srijedu.

A 14-year-old is in custody accused of murdering his parents and the attempted murder of his sister Wednesday night in Miramonte. The Fresno County Sheriff’s Office says he placed the 911 call but lied on the phone, saying someone broke into his home and attacked his family. pic.twitter.com/uP3OX0l3F2

— Ben Morris (@BenMorrisNews) December 30, 2023