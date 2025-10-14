Dječak (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta

Strašan prizor zatekao je šetače koji su danas boravili u šumi u blizini Klein Upahla (okrug Rostock), na sjeveru Njemačke. Naime, ugledali su tijelo djeteta, a vjeruje se kako je riječ o osmogodišnjem dječaku Fabianu koji je nestao u petak. Za konačnu potvrdu identiteta potreban je forenzički pregled, priopćila je policija, dok državno odvjetništvo sumnja kako je riječ o kaznenom djelu. Odjel za kriminalističke istrage preuzeo je daljnju istragu.

Područje gdje je tijelo pronađeno je ograđeno, piše NDR.

Tijelo pronađeno u blizini očeva stana

Ujedno, mjesto gdje je tijelo pronađeno nalazi se u blizini kuće Fabianova oca. Policija je već pretražila područje tijekom vikenda, ali je potraga bila bezuspješna. Prije toga bilo je naznaka da je Fabian možda bio na putu da vidi svog oca. Osmogodišnjak je prošlog petka poslijepodne napustio majčin stan i nije se vratio kući u dogovoreno vrijeme te večeri. Majka je prijavila njegov nestanak iste večeri. To je potaknulo opsežnu potragu za djetetom, u kojoj je sudjelovalo nekoliko stotina pripadnika hitnih službi.

Jutros su ronioci također pretraživali i obalu Inselseea, jezera kod grada Güstrowa. Psi tragači u ponedjeljak navečer nekoliko su puta ondje tražili tragove, no operacija je prekinuta.