Djeca u Splitu stvarala "Boje Dalmacije" i učila kroz program "Dajmo im šansu"

U prostorijama Gradskog kotara Gripe u Splitu, 29. i 30. listopada 2025. godine, održane su dvije sadržajno bogate i tople aktivnosti u organizaciji Udruge Ana – udruge za pomoć djeci i obiteljima. Prvog dana djeca su sudjelovala u likovnoj radionici "Boje Dalmacije", dok je dan kasnije održan edukativni program "Dajmo im šansu", namijenjen djeci koja trebaju dodatnu podršku u učenju.

Likovna radionica "Boje Dalmacije"

Pod vodstvom Marine Baraban, djeca su crtala i bojala motive Splita, Marjana, Dioklecijanove palače i morskog horizonta. Svaki crtež bio je mali prikaz onoga što Dalmacija znači njezinim najmlađim stanovnicima – more, sunce, valove, kamen i veselje. Kroz likovni izraz, mali su sudionici stvarali osobne razglednice svoga zavičaja i razvijali osjećaj pripadnosti te ljubavi prema svom gradu.

Dan poslije, u istom prostoru održan je program "Dajmo im šansu", također pod vodstvom Marine Baraban. Ova aktivnost bila je usmjerena na djecu koja se susreću s teškoćama u učenju i razumijevanju školskog gradiva. Program im je pružio priliku za individualizirani pristup, kroz igru, razgovor i prilagođene zadatke koji pomažu razviti samopouzdanje i motivaciju za učenje. Djeca su kroz podršku i poticaj naučila kako uspješnije svladavati izazove u školi.

Povezivanje umjetnosti i učenja

Predsjednica Udruge Ana, Ana Duga, istaknula je važnost spajanja kreativnog i edukativnog pristupa u radu s djecom: "Djeca trebaju prostor gdje mogu učiti, stvarati i osjećati se sigurno. Naše radionice i program 'Dajmo im šansu' pokazuju koliko je važno svako dijete vidjeti kao osobu s potencijalom. Umjetnost i učenje ne suprotstavljaju se jedno drugome – oni se nadopunjuju. Kad dijete stvara i istovremeno dobiva podršku u učenju, raste u samopouzdanju i vjeri u sebe."

Zajednica koja podržava djecu

Aktivnosti Udruge Ana imaju višestruku vrijednost – za djecu, roditelje i širu zajednicu. Djeca kroz njih razvijaju kreativnost i sigurnost, roditelji svjedoče napretku svoje djece, a zajednica gradi kulturu razumijevanja i solidarnosti. Posebnu važnost imaju programi poput "Dajmo im šansu", koji nude dodatnu podršku djeci s teškoćama u učenju i onima kojima redovni školski sustav nije dovoljan.

Udruga Ana zahvalila se Splitsko-dalmatinskoj županiji i županu Blaženku Bobanu, Gradu Splitu, Gradskom kotaru Gripe te Karlu Pilku na stalnoj podršci i pomoći u organizaciji aktivnosti za djecu.

Radionica "Boje Dalmacije" održana je u srijedu, 29. listopada 2025., a program "Dajmo im šansu" u četvrtak, 30. listopada 2025., u prostorijama Gradskog kotara Gripe u Splitu, pod vodstvom Marine Baraban.