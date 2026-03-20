Djeca kroz legendu i maštu otkrivala nastanak otoka Hvar

U srijedu, 18. ožujka 2026. godine, od 17 do 19 sati, u prostoru Gradskog kotara Gripe, Ulica Matice hrvatske 16, Split, održana je nova Radionica za djecu u organizaciji Udruge Ana – udruge za pomoć djeci i obiteljima.

Ovoga puta tema radionice bila je „Legenda o nastanku otoka Hvara“, kroz koju su djeca, vođena maštovitom pričom i kreativnim radom, imala priliku otkriti kako su naši preci zamišljali nastanak jednog od najljepših dalmatinskih otoka. Radionicu je vodila Marina Baraban, koja je djeci kroz pripovijedanje približila prirodu, more, sunce i bogatstvo dalmatinskog krajolika.

Kroz toplu i slikovitu priču djeca su upoznala kako su more, sunce i vjetar zajedno stvorili otok Hvar – mjesto puno svjetlosti, mirisa lavande, borova i života. Priča je kod djece potaknula znatiželju i oduševljenje, a svaki je mali sudionik na svoj način doživio ovu legendu.

Nakon slušanja priče uslijedio je likovni dio radionice, u kojem su djeca kroz crteže prikazivala kako zamišljaju nastanak otoka. Na papirima su se pojavili valovi, sunce, cvijeće, otoci, brodovi i razigrani krajolici, a svaki crtež bio je jedinstvena interpretacija priče koju su upravo čuli. Upravo kroz ovakav način rada djeca ne samo da slušaju priču, nego je i proživljavaju, razumiju i izražavaju kroz vlastitu kreativnost.

Ove radionice imaju iznimnu vrijednost za djecu jer potiču:

razvoj mašte i kreativnog razmišljanja

jačanje koncentracije i pažnje

slobodno izražavanje kroz umjetnost

interes za prirodu, povijest i kulturnu baštinu

osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti u grupi

Djeca kroz ovakav pristup ne uče samo sadržaj, već razvijaju i emocionalnu povezanost s prostorom u kojem žive. Legende poput ove pomažu im da razumiju kako su ljudi nekada doživljavali svijet oko sebe i koliko su priroda i more važni za identitet Dalmacije.

Vrijednost radionica prepoznaju i roditelji, jer djeci pružaju kvalitetno, sadržajno i poticajno okruženje u kojem mogu razvijati svoje sposobnosti. U vremenu kada je sve više digitalnih sadržaja, ovakvi susreti vraćaju djecu stvarnom iskustvu – slušanju, razgovoru, crtanju i druženju, što je od iznimne važnosti za njihov cjelokupan razvoj.

Za Grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju ovakve aktivnosti imaju dodatnu vrijednost jer doprinose očuvanju i prenošenju kulturne baštine na mlađe generacije. Djeca kroz radionice simbolično putuju kroz županiju – upoznaju njezine otoke, gradove, prirodne ljepote i legende, te razvijaju osjećaj pripadnosti i ponosa prema svome kraju.

Predsjednica udruge Ana Duga istaknula je važnost ovakvih radionica:

„Kroz ove radionice djeca ne upoznaju samo priče, nego i svoj kraj, njegovu ljepotu i identitet. Legenda o nastanku otoka Hvara jedan je od načina da djeci približimo koliko je naša županija bogata prirodom, kulturom i pričama koje se prenose generacijama. Djeca kroz ovakav rad razvijaju maštu, ali i osjećaj pripadnosti prostoru u kojem žive, što je iznimno važno za njihov razvoj.“

Dodala je kako je kontinuirani rad s djecom ključan za izgradnju kvalitetne zajednice:

„Ovakve radionice nisu samo edukacija, već i ulaganje u djecu i budućnost zajednice. Kada djeci pružimo prostor za stvaranje, učenje i izražavanje, gradimo sigurnije, kreativnije i povezanije društvo.“

Radionica je još jednom pokazala koliko su djeca otvorena za učenje kroz priču i koliko rado sudjeluju u kreativnim aktivnostima koje ih potiču na razmišljanje i izražavanje.

Udruga Ana zahvaljuje svima koji prepoznaju vrijednost ovakvih aktivnosti i svojim doprinosom podržavaju rad udruge, jer upravo takva podrška omogućuje da djeca i dalje imaju prostor u kojem mogu učiti, stvarati i rasti kroz zajedništvo, maštu i ljubav prema svom kraju.