Divlji zapad na Marjanu: "Kako nazvati osobu koja je spremna ukrasti..."

Nedavno postavljeni uspornici na Meštrovićevom šetalištu u Park-šumi Marjan izazvali su nezadovoljstvo dijela građana. Društvo Marjan objavilo je kako su neki dijelovi uspornika već otuđeni te je na društvenim mrežama otvorilo pitanje o motivima počinitelja.

„Kako nazvati osobu koja je spremna ukrasti dijelove uspornika?“ — stoji u njihovoj objavi na Facebooku.

Rasprava u komentarima ubrzo se rasplamsala. Brojni korisnici smatraju da uspornici nisu primjereno postavljeni i dovode u pitanje njihovu svrhu.

„Taj uspornik tu nema smisla. Tom cestom prođe više biciklista nego automobila“, poručuje jedan komentator.

Drugi upozoravaju i na moguću štetu na vozilima.

„Vozim tu često i auto skače i pri 30 na sat. Treba ih maknuti ili postaviti manje — ovo je katastrofa“, navodi se u komentaru.

Biciklisti također izražavaju nezadovoljstvo i tvrde da na navedenoj lokaciji nije bilo problema s brzinom vozila.

„Ne znam čemu ovo, ovdje nitko nije divljao automobilom“, napisao je jedan korisnik.