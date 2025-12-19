Divlje svinje haraju istočnim splitskim naseljem: "Napravile su veliku štetu u vrtu, susjedu su ušle u maslinike"

Divlje svinje haraju istočnim dijelom Splita – i ne, nije riječ o pretjerivanju. Posljednjih dana zabilježena je značajna šteta na poljoprivrednim kulturama u Donjem Sitnom, poljičkom naselju koje administrativno pripada Gradu Splitu.

Kako nam pričaju mještani, problemi s divljim svinjama nisu novi, ali ovakva učestalost i razina štete do sada nisu zabilježeni. Životinje se, kažu, spuštaju s padina Mosora, najčešće u noćnim satima, te ulaze u vrtove i maslinike u potrazi za hranom.

„Očito se broj divljih svinja jako povećao pa sve češće svraćaju u naseljena područja. Meni su napravile veliku štetu na kupusu i rašćiki, a nekoliko susjeda mi je reklo da su im ušle u maslinike i preorale zemlju oko stabala“, ispričala nam je jedna mještanka Donjeg Sitnog.

Osim uništenih kultura, mještane brine i sigurnost, posebno jer se divlje svinje sve manje boje ljudi. Kažu kako su ih znali susresti i u ranim jutarnjim satima, na rubovima naselja i uz lokalne ceste.

„Nije ugodno znati da vam se noću po dvorištu kreću divlje životinje. Pitanje je trenutka kada bi moglo doći i do opasnijih situacija, pogotovo za djecu ili starije osobe“, upozoravaju mještani.

Stanovnici Donjeg Sitnog nadaju se da će nadležne službe, u suradnji s lovačkim društvima, reagirati na vrijeme i spriječiti daljnju štetu, ali i moguće incidente. Za sada se, kažu, snalaze kako znaju, no strahuju da bi se problem mogao dodatno eskalirati ako se uskoro ne pronađe trajno rješenje.