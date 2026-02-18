Divljaštvo na autobusnom kolodvoru: Vandal uništavao javnu imovinu

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje dvaju kaznenih djela oštećenja tuđe stvari.

Sumnjiči ga se da je 15./16. veljače na prostoru autobusnog kolodvora u Šibeniku, u Ulici Drage, oštetio tri kamene posude te plastičnu kantu za otpad, nakon čega je podesnim predmetom na pekarnici oštetio dvostruko izo-staklo ostakljene klizne stijene.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima naknadno će se utvrditi.

Nakon provedenog istraživanja, protiv 29-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.