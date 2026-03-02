Divljao sa 107 km/h na cesti gdje je ograničenje 50 km/h

Policajci Postaje prometne policije Dubrovnik su tijekom redovne kontrole prometa u subotu, 28. veljače, u 22.50 sati u Dubrovniku zaustavili osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnjak.

Kontrolom je utvrđeno kako se vozilo kretalo brzinom od 107 km/h na dijelu ceste gdje je ograničenje 50 km/h.

Daljnjom provjerom utvrđeno je i kako mladić upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita. Također, kao novi vlasnik vozila, nije ga u zakonskom roku od 15 dana registrirao na svoje ime.

Zbog niza prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozač je prekršajno sankcioniran novčanom kaznom u iznosu od 3.660 eura, a izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.