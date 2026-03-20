Divljao kroz Kaštel Kambelovac: Vozio 146 km/h gdje je dopušteno 70

U srijedu, 18. ožujka oko 15.40 sati u Kaštel Kambelovcu zaustavljen je 44-godišnji vozač koji je upravljao vozilom marke Audi kroz naseljeno mjesto gdje je prometnim znakom dopuštena brzina 70 km/h, brzinom od 146 km/h, dakle kretao se brzinom koja je za 76 km/h veća od dopuštene.

Isključen je iz prometa, uhićen i zadržan u policijskoj postaji do privođenja na sud. Jučer, 19. ožujka 2026.godine je odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje s obzirom na realnu mogućnost da nastavi s opisanim opasnim ponašanjem kojim može ugroziti druge sudionike posebno pješake, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od devet mjeseci.

Sud ga je proglasio odgovornim, izrekao mu novčanu kaznu u visini 1.200 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima svih kategorija u trajanju od tri mjeseca, nakon čega je pušten na slobodu.