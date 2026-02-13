DIVAMA U ČAST, ZAGREBU ZA PAMĆENJE: Uršula Najev & Black Coffee oduševili publiku

Prepuno Kazalište Kerempuh svjedočilo je večeri ispunjenoj emocijama, snažnim interpretacijama i glazbenom elegancijom kakva se rijetko doživljava. Uršula Najev i Black Coffee priredili su koncert koji je nadmašio očekivanja i pretvorio se u istinski hommage velikim divama domaće i svjetske glazbene scene.

Na koncertu "U čast glazbenim divama Terezi, Gabi, Radojki, Josipi, Meri..." uz Uršulu Najev publika je pjevala u jedan glas legendarne pjesme O jednoj mladost, Kuća za ptice, Mornareva Žena, Romanca, Ništa nova... uz virtuozno muziciranje vrhunskih glazbenih majstora Black Coffee.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Među mnogobrojnom publikom svoje oduševljenje nisu krila ni poznata lica glazbenog svijeta Zdenka Kovačiček, Lea Dekleva, Sejo Sexon, ali i glumački kolege Momčilo Otašević, Vedran Mlikota, Filip Detelić, Luka Petrušić, Petra Kraljev, Nika Barišić, izvršni producent Nove TV Boris Pavelić...

Zagrebački Kerempuh tek je jedna od postaja jer ovo glazbeno putovanje nastavlja se.

Nikako ne propustite glazbenu večer "U čast glazbenim divama Terezi, Gabi, Radojki, Josipi, Meri..." u izvedbi izvanredne Uršule Najev & Black Coffee jer u ovoj večeri vrijedi uživati.

19.2. u 20 sati- Teatar uz more, Split (4. put)

28.2. u 20 sati - Hrvatsko narodno kazalište, Šibenik

7.3. u 20 sati - Apfel Arena, Makarska

26.3. u 20 sati - HKD na Sušaku, Rijeka

"Ideja ovog koncerta nije došla slučajno. Došla je inspirirana ljudima koji su stvorili vrhunska glazbena dostignuća u povijesti hrvatske glazbe. Prvenstveno našim glazbenim divama i njihovim izvedbama koje traju desetljećima, ali i majstorima glazbe i riječi koji zaslužuju svo naše poštovanje. Koncertna priča "U čast divama" nastala je na kazališnom festivalu "Teatar uz more" i prerasla u emotivno druženje s publikom cijele Hrvatske. Već idućeg tjedna u Splitu će se održati četvrti koncert, nakon tri rasprodana, a stižemo u goste i Šibeniku, Makarskoj, Rijeci..." - Tadija Kolovrat, idejni začetnik i organizator koncerta "U čast divama"

Koncertna večer u Kerempuhu nije bila samo glazbena izvedba, već emocionalno putovanje kroz pjesme koje slave snagu, ranjivost i karizmu velikih diva.

Ova večer pokazala je koliko su publika i izvođači međusobno povezani kada je glazba iskrena i izvedena s punim srcem.

Uršula Najev i Black Coffee Zagrebu su darovali koncert koji nije bio tek nastup, već iskustvo – intimno, snažno i nezaboravno.