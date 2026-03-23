Diva – filmsko svjedočanstvo ljubavi, časti i slobode u Sinju

Pod pokroviteljstvom Grada Sinja, u petak 27. ožujka u 20:00 sati, u Gradskom kinu Sinj prikazat će se igrani film “Diva”, iznimno emotivna i snažna filmska priča o životu i smrti Dive Grabovčeve, mlade djevojke čija legenda stoljećima nadahnjuje ljude diljem Hercegovine, Rame i šire.

Ovaj film donosi priču o djevojci koja je, birajući smrt umjesto prisilnog života s bogatim begom Kopčićem, postala simbol čiste slobode, duhovne snage i nepokolebljive ljubavi. U Divinom izboru nije spašena samo ženska čast, spašena je ideja slobode koja ostaje nedohvatljiva svakom zlu. Zato je Diva, u duhovnosti puka, postala znak nove mogućnosti i trajna inspiracija onima koji vjeruju da ljubav i smrt ne mogu zajedno vladati svijetom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Divina smrt nije samo tragedija, nego i snažno svjedočanstvo duhovnog junaštva mlade djevojke, gotovo djevojčice. Ona je postala simbol odgoja generacija hrvatskog naroda u BiH, oličenje vrijednosti i karaktera koje se prenose iz doma u dom.

“Diva” je već prikazana diljem svijeta. Nakon pretpremijere na najvećem filmskom festivalu u Cannesu, uslijedile su svečane premijere u Mostaru i Tomislavgradu, a potom i prikazivanja u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Film je potom obišao Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Švicarsku i Njemačku, izazvavši veliko zanimanje Hrvata diljem svijeta. Kako kaže redatelj, Hrvatska je „šećer na kraju“, a Sinj jedno od mjesta gdje publika s posebnim senzibilitetom dočekuje ovakve priče.

Film “Diva” nastao je kao obiteljski projekt obitelji Perić iz Tomislavgrada. Redatelj Branko Perić i njegova supruga Mara Perić, scenaristica i direktorica fotografije, godinama su detaljno istraživali i pripremali ovu povijesnu priču. Uložen je ogroman trud, emocija i predanost, za obične ljude to je golema investicija, a u filmskoj industriji tek skroman iznos, što ovaj projekt čini još posebnijim.

U glavnoj ulozi pojavljuje se hrvatska glumica Ornela Vištica, hercegovačkih korijena, a uz nju glume Mladen Vulić, Mugdim Avdagić i Luka Mamuza.

Posebnu pažnju plijeni debitantska uloga Dive Marije Perković, kćeri Marka Perkovića Thompsona, koji je autor pjesme „Diva Grabovčeva“ s albuma „Bilo jednom u Hrvatskoj“. Thompson je produkcijskoj kući SP Film nesebično ustupio autorska prava za pjesmu.