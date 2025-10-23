Dirljiva scena na autocesti: Pas ostao uz oštećeno vozilo dok su vatrogasci spašavali osobu

Zagrebački vatrogasci jutros su imali intervenciju zbog prometne nesreće na autocesti A1. Kako su izvijestili iz Vatrogasne postaje Novi Zagreb, nesreća se dogodila oko 6:30 sati. Vatrogasci su iz vozila izvukli jednu osobu i predali je timu Hitne medicinske pomoći.

Na mjestu nesreće zatekli su i prizor koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, psa koji nije napuštao oštećeno vozilo, strpljivo čekajući uz njega. Nedugo nakon završetka intervencije, životinju je preuzela obitelj ozlijeđene osobe.

Iz vatrogasne postrojbe poručili su kako ozlijeđenoj osobi žele brz i uspješan oporavak.