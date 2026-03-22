Dirljiva priča iz Imotskog: 150 ljudi hodalo za malog Marka

Na humanitarnom izletu organiziranom oko Crveno jezero i Modro jezero sudjelovalo je oko 150 sudionika, koji su svojim dolaskom i donacijama poslali snažnu poruku zajedništva i podrške malenom Marku iz Proložac.

Organizaciju događaja potpisuje HPD Imotski, čiji su članovi još jednom pokazali veliku predanost i angažman, bez kojih ovakav događaj ne bi bio moguć.

U akciji su sudjelovali brojni Imoćani iz cijele Imotske krajine, ali i gosti iz drugih dijelova Dalmacije te Bosne i Hercegovine. Organizatori su posebno zahvalili svima koji su na bilo koji način pridonijeli realizaciji izleta, a istaknuta je i uloga članova društva koji su brinuli o sigurnosti sudionika, među kojima je bio i velik broj djece.

Ovim događajem HPD Imotski još je jednom potvrdio kako njihov moto “Planinarimo srcem” nije tek simbolična poruka, već vrijednost koju dosljedno žive kroz svoje aktivnosti.