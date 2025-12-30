Dirljiv oproštaj u HRT-u: Zrinka Štimac odradila posljednji dan u ‘Dobro jutro, Hrvatska’

'Naša draga kolegica, urednica koja se godinama borila za prava svih nas potrošača, Zrinka Štimac, odlazi u zasluženu mirovinu. Želimo joj svu sreću, dobro zdravlje i puno lijepih trenutaka...', stoji u objavi na službenoj Facebook stranici HRT-ove emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'.

Zrinka je jutros posljednji put vodila rubriku 'Svi smo mi potrošači' u sklopu emisije 'Dobro jutro, Hrvatska', koja je informirala građane o važnim temama iz svakodnevnice. Voditelji Mirko Fodor i Doris Pinčić Guberović zahvalili su joj na njezinu dugogodišnjem radu i požrtvovnosti.

'U ovom trenutku moramo najaviti jednu promjenu. Ne volim promjenu, ali one su dio života, kažu da je samo promjena stalna. Naša Zrinka od 1. siječnja odlazi u zasluženu mirovinu', rekla je Doris, a potom je Mirko svojoj dragoj kolegici uručio buket cvijeća i napomenuo da je to od redakcije i potrošača o kojima se brinula.

'Bilo je prekrasno', rekla je novinarka i urednica Zrinka.

U listopadu 2005. godine prvi put se na Hrvatskom radiju emitirala emisija 'Svi smo mi potrošači', a u televizijskom formatu u sklopu kultne HRT-ove emisije pratimo je već 10 godina, piše Story.