Direktor hrvatske firme prao novac

Policijski službenici PU sisačko-moslavačke, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Sisku, dovršili su opsežno kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminala. Tereti ga se da je oštetio vlastitu tvrtku za više od 170 tisuća eura, utajio porez te potom oprao nezakonito stečen novac, izvijestila je policija.

Novac izvlačio fiktivnim računima

Prema sumnjama istražitelja, 47-godišnjak je kao direktor i odgovorna osoba trgovačkog društva tijekom 2021. godine na području Popovače s računa tvrtke isplaćivao novac na temelju lažnih i fiktivnih računa. Na taj je način, sumnja se, oštetio tvrtku za oko 171 tisuću eura, a novac koristio u osobne svrhe.

Utaja poreza i krivotvorenje isprava

U istom razdoblju osumnjičen je i za utaju poreza jer u poreznim prijavama nije iskazivao stvarnu dobit društva. Time je, prema policiji, državni proračun oštetio za više desetaka tisuća eura, dok je zbog neplaćenih poreza i prireza šteta nastala i na proračunu lokalne samouprave.

Kako bi prikrio nezakonite radnje, Poreznoj upravi je dostavljao neistinite i nevjerodostojne račune, čime je, navode istražitelji, počinio i kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Pranje novca i neuredno knjigovodstvo

Nezakonito stečen novac podizao je na bankomatima i trošio za osobne potrebe, što policija kvalificira kao kazneno djelo pranja novca. Uz to, utvrđeno je da od 1. siječnja do 8. kolovoza 2023. godine nije vodio poslovne knjige u skladu sa zakonom, zbog čega je prijavljen i za povredu obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

Zbog sumnje u počinjenje svih navedenih kaznenih djela, protiv 47-godišnjaka i njegova trgovačkog društva podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.