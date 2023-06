DIREKTOR DALMATINSKOG KLUBA OTVORIO DUŠU Oni su bili pravi hit u ovoj sezoni, nizali su sjajne uspjehe: "Treba uzeti u obzir i da smo igrali na dva fronta"

- S Mišom je od prvog dana dogovor isti, tu će nam biti od velike pomoći, ponašamo se cijelo vrijeme kao da je on trener, tako i razgovaramo o sljedećoj sezoni. Međutim, moramo biti svjesni da je on trener koji dobro kotira u inozemstvu te ukoliko dobije dobru ponudu, mi mu to ne smijemo braniti. Zahvalio bih mu se još jednom na protekloj sezoni jer on je čovjek s brojnim dobrim osobinama, nekad zbog njegove velike želje da sve funkcionira besprijekorno znamo ući međusobno i u nekakve manje konflikte, no to je kao u obitelji, sve se brzo rješi jer svi težimo istom cilju, a to je boljitak kluba. Mogu slobodno reći da je on pokretač svih nas u klubu, od oružara, čistačice, uprave, trenera i igrača. Naposljetku, rezultat je mjerilo svega te se sve tu vidi.

- Sigurno je da nam ostaje žal što smo 23-24 kola proveli na prvom mjestu te nakon toga uslijedio pad, a rezultat toga je treće mjesto. Da nam je netko prije sezone to ponudio, objeručke bi prihvatili, tako da generalno bih sezonu i treće mjesto ocijenio vrlo dobrim, čak po školskim ocjenama minus 5, haha. Treba uzeti u obzir i da smo igrali na dva fronta, da smo osvojili i trofej u kupu te da smo se rastali s nekoliko igrača 8 kola prije kraja prvenstva. Zaredale su nas neke ozljede i kartoni te smo opet sezonu izvukli u jako dobroj formi. Pripisao bih to prije svega odličnoj fizičkoj pripremljenosti.

Koliko ste zadovoljni s radom u školi nogometa i rezultatima ostvarenim u ovoj sezoni?

- Škola nogometa u posljednje vrijeme bilježi sve veći broj djece, ove sezone smo došli do brojke od 230 polaznika, od 5. do 18. godine. Imamo 7 uzrasta s kojima radi 9 trenera i s kojima koordinira voditelj škole. Generalno smo zadovoljni razvojem, pogotovo u najnižim kategorijama, problemi dolaze nakon 15. -16. godine, kada se momci već pomalo opredjeljuju za fakultete i tu im pada volja za daljnjim bavljenjem nogometom pa tako imamo mnoštvo dobrih momaka i nogometaša koji s 18 godina odu na fakultete u Split, Dubrovnik, Zadar, Rijeku, Zagreb te njihovo ozbiljnije bavljenje nogometom prestaje. Voljeli bi svakako u budućnosti da u seniorima imamo više igrača iz škole nogometa, no tu mora prethodovati jako puno odricanja i od momaka i od trenera.

I ove godine je Jadran uspješno organizirao međunarodni turnir povodom Dana grada Ploča, možete se osvrnuti na samu organizaciju tog turnira?

- Da i ove godine smo organizirali 7. po redu turnir povodom Dana grada Ploča te smo sretni što je to postala tradicija. Ove godine smo okupili 53 ekipe iz raznih krajeva Hrvatske i BiH, pohvalio bih cijelu organizaciju, a krajnji cilj će nam biti organizacija u 4 kategorije s nekih 70-80 ekipa. To će biti sigurno izazov, no mislim da možemo to napraviti.

S obzirom da je kraj sezone, igrači Jadrana će sigurno biti traženi ovo ljeto. Hoće li klub pokušati zadržati važne igrače u klubu?

- Voljeli bi zadržati najvažnije igrače u klubu, no protiv velikih ponuda se ne možemo boriti, ukoliko naš klub i igrač budu zadovoljni, idemo u daljnju suradnju, ukoliko ne tražit će se alternativna rješenja, prvenstveno iz bazena koji je blizak nama, a to su dolina Neretve, ostatak županije te susjedna Hercegovina.

Kako gledate na to da je Jadran ove sezone imao najveću posjećenost na domaćim utakmicama, a i na gostovanjima Jadran ima podršku većeg broja navijača?

- Iznimno mi je drag podatak da smo najgledanija ekipa u ligi, u ljetnim mjesecima je posebno dolazila do izražaja podrška navijača i gledatelja, radi lijepog vremena, no dolaskom hladnijeg vremena i kiše vidjeli ste da je taj broj malo opadao. Što želim reći, rezultatima smo i više nadomjestili manjak infrastrukture, vidjeli ste da naše igralište nije uspjelo dobiti licencu za veći rang te se nadam u skorije vrijeme da ćemo dobiti stadiončić kakav ovaj grad i ljudi zaslužuju, da se ne moraju misliti hoće li radi par kapi kiše kisnuti ili ne. Tu smo nažalost hendikepirani, no naše je da radimo i rezultatima potaknemo sve strukture da što prije riješe to pitanje. Mislim da se nešto i po tom pitanju pokrenulo, gradski oci idu u tom smjeru što je pohvalno. Zahvalio bih se još jednom navijačima koji su nas pratili cijelo vrijeme, posebno i onima koji su nas pratili u gostima, lijepo je vidjeti u Osijeku 30-40 naših ljudi, u Čakovcu, u Zagrebu je to postalo normalno, imamo domaćinsku atmosferu na tim terenima.

Kakva je situacija s rekonstrukcijom Jadranova?

- Kao što sam već prije naglasio, rekonstrukcija Jadranova se po posljednjim informacijama pokrenula te se nadam da ćemo kroz koju godinu dočekati zdanje koje ovaj klub i grad zaslužuju. Svi nam se u savezu dive jer smo mala sredina koja je u prvoj godini ove lige ostavila najbolji dojam.

Za kraj poruka navijačima Jadrana popularnim Trililulama.

- Za kraj bih Trlilulama zahvalio te da nas nastave i dalje pratiti, a mi ćemo im kao i do sada vraćati na terenu.