'Direktno iz vrta došla sam na mamografiju'

„Ja sam danas presretna jer već možda petnaest, dvadeset godina nisam bila na pregledu – živim na otoku. I dok ja dođem na redu u Splitu, dok ja stignem tamo, dok sve… nikad kraja – i onda me to odbija. A danas sam direktno iz vrta došla ovamo, lijepo, opremit ću se – i nema sretnije osobe od mene.“ Riječi su ovo Šoltanke Vesne Jakovčević, jedne od pedeset pacijentica koje su sudjelovale u preventivnim mobilnim mamografskim pregledima organiziranim ovaj tjedan na otoku Šolti od strane Županijske lige protiv raka i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Pregledi su organizirani uz svesrdnu pomoć Patronažne službe Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, a posebna zahvala ide sestrama Vojki Tomić i Ani Poduje. Kako naglašava Vojka Tomić, patronažna sestra sa Šolte, ove akcije treba poduprijeti jer se često otkrije ono što se inače ne bi saznalo, a ako se teška dijagnoza prepozna na vrijeme, može se spriječiti ozbiljniji ishod i unaprijediti život u budućnosti. Prema riječima sestre Tomić, prevencija je iznimno važna, stoga se uvijek treba odazivati na javnozdravstvene preglede – jer kod njih nema potreba za uputnicom ni čekanjem.

Uz otok Šoltu, pregledi su obavljeni i na otoku Visu, čime je ovom akcijom obuhvaćeno više od sto žena. Pregledi su rezultat projekta preventivnih pregleda na otocima i u Dalmatinskoj zagori, koji se već drugu godinu realizira zahvaljujući sredstvima prikupljenim u sklopu humanitarne utrke Race for the Cure. Prošle su godine pregledi obuhvatili područja Vrlike, Muća i Zagvozda i Lovreća, kad je pregledano 178 žena u dobi od 38 do 80 godina.

Kako ističe Ivana Bušić, bacc. radiol. techn. iz Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar: „Mi smo još uvijek jedini mobilni mamografski tim u Hrvatskoj. Na ovim pregledima, naročito u područjima gdje žene – iz raznih razloga – ne mogu redovito obavljati kontrole, često otkrijemo karcinom dojke.“

I ove godine hoda se i trči kako bi se omogućili dolasci mobilnih mamografa u ruralna područja i na otoke. Zato nemojte propustiti Race for the Cure 5. listopada s početkom u 11.00 sati na splitskoj Rivi.