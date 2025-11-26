Direkt: “Županija kasni dvije godine s planom otpada, a Karepovac nam zatvaraju možda ga žele širiti do Tokija”

Plan gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2024.–2029., iako kasni dvije godine, nedavno je upućen u javno savjetovanje. I dok javnost još čeka konkretna rješenja, iz županijskog političkog spektra stižu oštre kritike kako dokument pokazuje da se u razmišljanju o otpadu nije promijenilo gotovo ništa.

– Možda možemo zanemariti činjenicu da je plan trebao biti donesen 2023., jer smo na sporost županije navikli, ali neke stvari jednostavno ne možemo tolerirati. Dokument potvrđuje da se i dalje ne radi ozbiljno na rješavanju problema otpada – rekao je županijski vijećnik Direkta, Ante Renić.

Karepovac pred zatvaranjem, a nitko ne nudi alternativu

Renić upozorava na najveći problem koji županija, prema njegovim riječima, ignorira: glavno županijsko odlagalište Karepovac vrlo brzo se zatvara, a alternativa i dalje ne postoji.

– Pred zatvaranjem Karepovca smo doslovno za koji mjesec, a nitko od nadležnih nije predložio gdje će se odlagati preko 100 tisuća tona otpada godišnje. To je najveća ekološka ugroza za Split i županiju, ali županija se pravi kao da problema nema – poručuje Renić.

Plan ponavlja poznate slabosti: mali udio odvajanja i odgođeni projekti

Predložene mjere uglavnom se svode na ponavljanje već utvrđenih činjenica: Splitsko-dalmatinska županija ima iznimno nisku stopu odvajanja otpada – tek 12,5 posto – daleko ispod ciljeva od 55% za 2025. i 65% za 2035. kako nalažu državne strategije.

Plan najavljuje potrebu za više zelenih otoka, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica, kao i nastavak sage o Centru čistog okoliša u Lećevici, projektu koji se razvija već dvadeset godina. Po ovome planu, centar bi se otvorio tek 2028. godine.

Županija prebacuje odgovornost

Direktovi vijećnici tvrde da je županija posebno vješta u – izbjegavanju odgovornosti.

– Lokaciju i tehnologiju za energetsku oporabu otpada prepustili su Ministarstvu, čiji je plan također nejasan. A rješavanje pitanja Karepovca i odlaganja golemih količina otpada spustili su na gradsku tvrtku Čistoća, koja to uopće nema u poslovnom planu – rekao je Renić.

Predsjednik Direkta, Branimir Urlić, dodao je kako županija čak sugerira povećanje kapaciteta Karepovca i drugih odlagališta.

– Pretpostavljamo da bi im bilo najlakše proširiti Karepovac do Žrnovnice, a ako baš treba, i do Tokija – zaključio je Urlić ironijom.