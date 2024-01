"DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA" Splitski trećaši uz pratnju turističkih vodiča u obilasku gradske jezgre

Učenici trećih razreda splitskih osnovnih škola u narednom će razdoblju sudjelovati u projektu "Dioklecijanova škrinjica" te uz pratnju turističkih vodiča obići gradsku jezgru i upoznati se s izgradnjom Dioklecijanove palače, izmjenama kroz povijesna razdoblja i važnosti Palače u hrvatskoj i svjetskoj kulturnoj baštini.

"Dioklecijanova škrinjica" projekt je Grada Splita, splitskih osnovnih škola i Udruge turističkih vodiča, a 2021. godine projekt je dobio veliko priznanje Svjetske federacije turističkih vodiča (WFTGA).

Prvi ovogodišnji razgled napravili su jutros trećaši škole Marjan, koji su grad obišli od makete grada na Rivi, pa kroz Mjedena vrata i Podrume, zatim do Peristila i Vestibula, katedrale sv. Dujma, Jupiterovog hrama, ulicom „Pusti me proć“, pa kroz Željezna vrata do Pjace, a preko Zlatnih vrata i ulicom Cardo vratili se na Peristil.