Dio Vrgorca u ponedjeljak bez struje: pogledajte koje ulice ostaju bez napajanja

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio Vrgorca u ponedjeljak, 2. ožujka, bit će bez opskrbe električnom energijom, izvijestila je Elektrodalmacija Split

Bez struje će od 8 do 13 sati biti sve ulice u mjestima Kokorići i Sriduša, na području Pogona Vrgorac.

Iz Elektrodalmacije napominju kako će se radovi na dalekovodu DV Dragljane, u slučaju lošeg vremena, odgoditi za sljedeći dan.

Građanima se savjetuje da na vrijeme prilagode svoje aktivnosti planiranom prekidu opskrbe električnom energijom.