Dio Splita ostao bez struje, HEP ignorira građane i novinare: "Sramota, bijesna sam"

Jutros od 7:30 dio Bačvica je bez električne energije. HEP nije najavio bilo kakve prekide u opskrbi električnom energijom pa se radi o izvanrednom događaju.

“Molim vas pomoć. Nestala nam je struja u Svetog Petra starog u Splitu i nitko se ne javlja. Sramota, bijesna sam”, javila nam se Splićanka tijekom jutra.

Kao i uvijek u sličnim situacijama zvali smo službeni broj HEP-a u cilju informiranja javnosti o kakvom kvaru se radi i kada bi mogao biti popravljen.

Nakon 20-ak zvanja telefon je konačno zazvonio i javio nam se dežurni HEP-ov operater. Nakon što smo se predstavili da smo novinari, bezobrazno je poklopi slušalicu. Nismo odustajali, sljedeći put kada smo uspjeli uspostaviti vezu bez ijedne riječi stavio nas je na čekanje.

Radi se o fiksnom broju 021 461 222, pokušajte se sami uvjeriti u korisnost broja i operatera...