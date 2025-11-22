Dio Splita i dalje bez struje, otkriven uzrok?

Dio Bačvica jutros je od 7:30 sati bez električne energije, i to bez ikakve prethodne najave iz HEP-a. Stanovnici ovog splitskog kvarta od ranog jutra bezuspješno pokušavaju doći do informacija o tome što se događa.

„Molim vas pomoć. Nestala nam je struja u Svetog Petra starog u Splitu i nitko se ne javlja. Sramota, bijesna sam“, poručila nam je jedna Splićanka.

Kao i u prijašnjim slučajevima, pokušali smo kontaktirati službeni broj HEP-a (021 461 222) kako bismo doznali o kakvom je kvaru riječ i kada bi mogao biti otklonjen.

Nakon dvadesetak poziva, linija se konačno javila, no čim smo se predstavili kao novinari, dežurni operater je bez objašnjenja prekinuo vezu. U sljedećem pokušaju, nakon kratkog javljanja, ostavljeni smo na čekanju.

Prema neslužbenim informacijama koje smo doznali iz pouzdanih izvora, problem je nastao na trafostanici, a i dalje se ne zna kada će se uspjeti ponovno uključiti.

HEP službeno nije dao nikakvo objašnjenje ni procjenu trajanja radova.