Dio Splita bez vode, došlo do puknuća cjevovoda

Zbog puknuća vodoopskrbnog cjevovoda u blizini križanja Velebitske i Karlovačke ulice, dio potrošača u neposrednoj okolici ostao je bez opskrbe pitkom vodom.

Na terenu su djelatnici nadležne službe, a radovi na sanaciji kvara su u tijeku. Kako bi se osigurala opskrba vodom tijekom prekida, cisterna s pitkom vodom postavljena je u blizini mjesta puknuća.

Normalizacija vodoopskrbe očekuje se do 12 sati.

Građanima se zahvaljuje na strpljenju i razumijevanju, poručuju iz ViK-a.