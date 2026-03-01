Close Menu

Dio Podstrane ostaje sutra bez vode. Provjerite adrese i pripremite se na vrijeme

Osigurajte potrebne zalihe!

Obavještavaju se potrošači vode na području Podstrane na Cesti Mutogras, od broja 55 do kraja ulice, te na području Bajnica, Poljičke ceste te Bajnica, od broja 126, da će im u ponedjeljak, 2. ožujka, od 8 do 18 sati biti prekinuta opskrba vodom.

Razlog su radovi.

'Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također, molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz vodoopskrbne mreže. Upozoravaju se potrošači da nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja', poručuju iz Vodovoda i kanalizacije Split.

